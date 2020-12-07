عبد الحفيظ: تعيين جهاز طبي جديد للأهلي محل دراسة
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:43 م
علي نبوي
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف النادي الأحمر من تعيين جهاز طبي للفريق الأحمر خلفًا للدكتور خالد محمود والذي استقال من منصبه وتولى رئاسة الجهاز الطبي في نادي أهلي جدة السعودي.
وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة إن ملف الجهاز الطبي الجديد لفريق الكرة الذي سيتولى المهمة خلفًا للدكتور خالد محمود لا يزال محل الدراسة.
وأضاف عبد الحفيظ بأن الدكتور أسامة مصطفى الذي يتواجد حاليا مع الفريق الأول وتم تصعيده من قطاع الناشئين يتواجد بشكل مؤقت.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن ملف الجهاز الطبي الجديد الذي سيتم تعيينه للفريق الأول لكرة القدم سيتم حسم في غضون أسبوع إلى 10 أيام.
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