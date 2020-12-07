وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
ريهام على
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نظمت إدارة الشئون التنفيذية والتربية الرياضية الدوري الرياضي بالمدارس الإبتدائية بغرب الفيوم، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ هشام أبوعوف، مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور عماد بليدي، مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، ومسئولى الشئون التنفيذية وتوجية التربية الرياضية، وذلك بملاعب مدرسة الفيوم الميكانيكية بكيمان فارس.

ففي سباق المدارس الحكومية فاز بالمركز الأول مدرسة البارودية الابتدائية والمركز الثاني مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على الابتدائية والمركز الثالث مدرسة ملحقة المعلمين بفارس الابتدائية.

وفي سباق المدارس الخاصة فاز بالمركز الأول مدرسة العلياء الخاصة والمركز الثاني فازت مدرسة الرسالة والمركز الثالث فازت المدرسة الإسلامية.

أكد وكيل الوزارة على أهمية ممارسة الأنشطة والنشاط الرياضي، وحث السادة المعلمين على ضرورة زرع الروح الرياضية والخلق الرياضي القويم في نفوس التلاميذ، فالرياضة تهذب الخلق وغذاء العقل، وتقدم برسالة شكر لمسئولى الشئون التنفيذية وإدارة غرب الفيوم وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم
وكيل التعليم بالفيوم يشهد النشاط الرياضي بغرب الفيوم

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