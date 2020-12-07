الجماهير تعود لملاعب قطر قبل مونديال الأندية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:27 م
مونديال الاندية
مونديال الاندية
وكالات
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قال عبد الوهاب المصلح مستشار وزير الصحة القطري، إنه تم السماح بحضور 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية لأي ملعب في قطر، وذلك للمرة الأولى منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وسيتمكن 20 ألف متفرج من حضور حفل افتتاح ستاد الريان رابع ملاعب بطولة كأس العالم 2022 في قطر ،والذي سيتم تدشينه يوم 18 ديسمبر الجاري على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر بين فريقي السد والعربي.

وجاء إعلان المصلح خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للمباراة النهائية صباح اليوم بقاعة المؤتمرات في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع .

وبات ستاد الريان رابع ملعب يتم إعلانه من مجموع ثمانية ملاعب ستستضيف منافسات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد ملاعب "ستاد خليفة الدولي" و"الجنوب" و"المدينة التعليمية".

ويتسع "ستاد الريان" لـ40 ألف متفرج، وحرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة في عملية البناء الخاصة به.

وبعد انتهاء بطولة كأس العالم ستقوم اللجنة العليا للمشاريع والإرث قطر بتخفيض الطاقة الاستيعابية للملعب إلى النصف حيث سيتم تفكيك النصف الآخر من المقاعد والتبرع بها لمشاريع تطوير كرة القدم حول العالم.

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