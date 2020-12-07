الغيابات تحاصر بوروسيا دورتموند قبل لقاء زينيت

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني المباراة الأخيرة له في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا حينما يواجه زينيت سان بطرسبرج الروسي في عقر داره.


الفريق الألماني ضمن التأهل لثمن النهائي رغم تعادله في الجولة الماضية مع لاتسيو (1-1)، لكنه سيدخل المباراة برغبة الفوز لتأمين صدارته للمجموعة السادسة، التي يحتلها برصيد 10 نقاط.


وقبل المباراة يعاني أكثر من عنصر من الفريق الألماني من إصابات مختلةف مثل محمود داوود وماتيو موري بلاإضافة إلى النرويجي إيرلينج هالاند وتوماس مونييه ومارسيل شميلزر.

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