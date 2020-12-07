تعليم الفيوم: انطلاق مشروع التعليم البيئي للحفاظ على الطبيعة

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نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع وتدريب الشباب بالفيوم، ورشة عمل بعنوان مشروع التعليم البيئي من أجل الحفاظ على الطبيعة، بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية بحضور، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ هشام أبو عوف، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والأستاذ محمد معوض ممثل جمعية تنمية المجتمع بالفيوم، والعلاقات العامة بالمديرية.



وخلال كلمته أكد وكيل الوزارة على أن محافظة الفيوم من المحافظات المتميزة وبها عدد من المحميات الطبيعية ذات أهمية كبيرة ومنها محمية وادي الريان ومحمية قارون.



كما أكد دكتور أكرم على ضرورة تنظيم برامج توعوية تثقيفية في مجال البيئة والحفاظ عليها، حيث تعمل بدورها على تنمية الجانب الثقافي والقيمي والأخلاقي والحفاظ على التراث البيئي وحسن استثمار الموارد.



كما أشار وكيل الوزارة إلى مفهوم التنمية المستدامة ومحاورها الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وأهمية التعرف على المحميات الطبيعية والتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أن اتجاهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أعلى معدلات النمو والنهوض بوطننا الغالي مصر الحبيبية، مما يستلزم إقامة اللقاءات التنورية والأنشطة التي تبنِى اتجاهات إيجابية نحو هذا الهدف.



ويسعي مشروع التعليم البيئي إلى ترسيخ مفاهيم التنوع البيولوجي وتنظيم زيارات ميدانية وبرنامج حراس الطبيعة وتنظيم مهرجان أصدقاء الطبيعة، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة والطبيعة.



قدم وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير لمؤسسات المجتمع المدني والمشاركين جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة من أجل النهوض بالوطن.