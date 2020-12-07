الهولندي بيورن كويبرس حكماً لمباراة ريال مدريد ومونشنغلادباخ بدوري الأبطال

وقع الاختيار على الحكم الهولندي بيورن كويبرس من قبل الاتحاد الأوروبي لإدارة مباراة ريال مدريد ومونشنغلادباخ بالجولة الأخيرة لدوري المجموعات بدوري الأبطال.









ويعد كويبرس -الذي سيعاونه على الخطوط كل من مواطنيه ساندر فان روكل وإرفين زينسترا- حكماً دولياً منذ عام 2006 ويمتلك خبرات كبيرة بعد إدارته كأس السوبر الأوروبي عام 2011 ومشاركته في بطولة الأمم الأوروبية 2012 ونهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2012/ 2013 ونهائي دوري الأبطال موسم 2013/ 2014، وذلك من بين أحداث أخرى.









وستكون مواجهة الفريق الملكي ومونشنغلادباخ حاسمة لكلا الفريقين في التأهل للدور المقبل من البطولة.





وكما وقع الاختيار على الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة مواجهة سالزبورغ وأتلتيكو مدريد والذي سيعاونه على الخطوط كل من مواطنيه جاري بيسويك وآدم نان- دولياً منذ عام 2013 وهو الذي أدار مواجهة إنتر ميلان وريال مدريد في 25 نوفمبر الماضي.



