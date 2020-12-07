تحرير 23 محضر مخالفة لمخبز عيش بلدى بمركز ابوقرقاص

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص حمله مكبره لضبط الأسواق بالتعاون إدارة التموين بابوقرقاص وقد قامت اللجنه بعمل حملة مكبرة على المخابز البلدى لضبط الخارجين عن القانون وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 23محضر ما بين محاضر تموينية نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة الخبز وعدم اعطاء بون صرف وعدم إعلان.

واكد رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص على تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدى والأسواق للتأكيد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاج رغيف الخبز مطابق للمواصفات والاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقية وكذلك التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستخدام الأدمى.

وأكد على استمرار تلك الحملات بشكل يومى لضبط المخالفين، وعودة الإنضباط للأسواق لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومنع حالات الغش التجارى المتعددة.

وشدد رئيس المركز على المخابز البلدية المخالفه فى حالة تعمد تكرار تلك المخالفات من أصحاب المخابز مرة أخرى سوف تتخذ إجراءات قانونية مشددة تجاة المخالف وتشميع المخبز وتوزيع حصتة على المخابز الآخرة الملتزمة.

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