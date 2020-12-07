السيسي: العلاقات بين مصر وفرنسا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حاسبه على "فيس بوك": "أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارتي لفرنسا".





وأكد الرئيس، اليوم الإثنين، أن العلاقات بين مصر وفرنسا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة.



