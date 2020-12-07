السيسي: العلاقات بين مصر وفرنسا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:31 م
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حاسبه على "فيس بوك": "أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارتي لفرنسا".
وأكد الرئيس، اليوم الإثنين، أن العلاقات بين مصر وفرنسا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة.
وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارتي لفرنسا، العلاقات بين بلدينا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة، وقد تطرقنا اليوم إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادلنا الرؤى حول قضايانا المشتركة، وضرورة تكثيف التشاور الهادف في مواجهة التحديات لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة".