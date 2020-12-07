إقبال السيدات على لجان انتخابات الإعادة بالقليوبية (صور)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت اللجان الانتخابية بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية، اليوم الإثنين، إقبالا مكثفا من قبل السيدات والذين توافدوا على اللجان رافعين إعلام مصر، للإدلاء بأصواتهم للمشاركة في انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب، حيث تعد المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية.

وتجرى الإعادة على مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم "قليوب والقناطر" ويتنافس عليه "درويش مرعي" مستقبل وطن و"عزت كريم" مستقل.

وييلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.
إقبال السيدات على لجان انتخابات الإعادة بالقليوبية (صور)
إقبال السيدات على لجان انتخابات الإعادة بالقليوبية (صور)
إقبال السيدات على لجان انتخابات الإعادة بالقليوبية (صور)
إقبال السيدات على لجان انتخابات الإعادة بالقليوبية (صور)
إقبال السيدات على لجان انتخابات الإعادة بالقليوبية (صور)
إقبال السيدات على لجان انتخابات الإعادة بالقليوبية (صور)
إقبال السيدات على لجان انتخابات الإعادة بالقليوبية (صور)
إقبال السيدات على لجان انتخابات الإعادة بالقليوبية (صور)
إقبال السيدات على لجان انتخابات الإعادة بالقليوبية (صور)
إقبال السيدات على لجان انتخابات الإعادة بالقليوبية (صور)

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