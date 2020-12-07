غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بغلق 4 مقاهٍ تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة للقرارات الوزارية، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ الفيوم بمركز الفيوم، رافقه خلالها اللواء عادل صالح مساعد، مدير أمن الفيوم، والعقيد على حسان، رئيس شرطة المرافق، ونائب رئيس مركز ومدينة الفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية شملت تفقد طريق عزبة سفر بمنطقة الزاوية، ومناطق كيمان فارس، والحواتم، والشيخ حسن، والسلخانه، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بغلق 4 مقاهٍ لتقديم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة واشغال الطريق العام، بواقع مقهى بطريق عزبة سفر بالزاوية، و2 مقهى بكيمان فارس، وأخر بالمدينة الصناعية.

كما شملت الجولة تفقد عدد من الاحياء بمدينة الفيوم، للوقوف على مستوى النظافة، مشيرًا إلى أن محافظ الفيوم وجه رؤساء أحياء جنوب وغرب بتنظيم حملة مكبرة للنظافة، ورفع تراكمات القمامة التي تم رصدها، فضلًا عن المرور الدوري على المقاهي والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل، وكذا رفع اشغالات المقاهى والمحال من الشوارع.

وفى ذات السياق، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة ميدانية بنطاق مركز أبشواي، تفقد خلالها مدينة أبشواي ومنطقة تلات والعجمين والحريشى، ووجه نائب المحافظ أثناء الجولة بغلق 8 مقاه لتقديمها "الشيشة" لروادها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، بالاضافة الى غلق 3 ورش صناعية لمخالفة مواعيد الغلق، وكذا غلق 5 مطاعم لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

كما شملت جولة نائب المحافظ، تفقد مستشفى أبشواي المركزى، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، فضلًا عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص، مشددًا على الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم
غلق 17 مقهى ومطعم لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة بالفيوم

أخبار تهمك

تصريحات كومان قبل مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة ليوفنتوس قبل موقعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل .. وزير الإسكان: مرحلة انتقالية6 شهور لاسئناف أعمال البناء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن طلبات إنبي للموافقة على رحيل أسامة جلال

منذ ساعتين

كشف أسباب تقدم عبدالحليم علي بالاعتذار عن البقاء في الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 20 ساعة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يحرج صحفي فرنسي: "معندناش حاجة نخاف منها" (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

12:31 م

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر