طارق حامد وبن شرقي ينتظمان في تدريبات الزمالك الجماعية

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وكان اللاعب قد حصل على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينتظم بشكل طبيعي في التدريبات اليوم.

كما عاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق .









وكان اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق بكأس مصر .









واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية المران.









ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.