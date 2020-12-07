طارق حامد وبن شرقي ينتظمان في تدريبات الزمالك الجماعية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.


وكان اللاعب قد حصل على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينتظم بشكل طبيعي في التدريبات اليوم.


كما عاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق .


وكان اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق بكأس مصر .


واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية المران.


ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن طلبات إنبي للموافقة على رحيل أسامة جلال

منذ ساعتين

بشرى سارة ليوفنتوس قبل موقعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 20 ساعة

كشف أسباب تقدم عبدالحليم علي بالاعتذار عن البقاء في الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يحرج صحفي فرنسي: "معندناش حاجة نخاف منها" (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل .. وزير الإسكان: مرحلة انتقالية6 شهور لاسئناف أعمال البناء

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات كومان قبل مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

12:31 م

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر