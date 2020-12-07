موعد انضمام محمد صبحي لتدريبات الدراويش

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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اعلن الجهاز الفني للإسماعيلي موعد انضمام حارس الفريق محمد صبحي لتدريبات الفريق بعد توقيعه امس قبل غلق باب القيد.


ومن المقرر أن ينضم صبحي لتدريبات الفريق اليوم إستعدادا لبدء منافسات الدوري .


ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي  بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو تدريباته الجماعية عصر اليوم إستعدادا لمواجهة النصري البورسعيدي .

ويستضيف ملعب برج العرب فريقي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي في الخامسة مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الأول بالدوري الممتاز.

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