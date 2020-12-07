عقب حديث الرئيس في فرنسا.. برلماني: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين أوضاع حقوق الإنسان

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تسعي وبشكل كبير في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والدليل الأكبر على ذلك أنه منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهو يضعهذا الملف على عاتقه؛ لتحقيق مزيد من التقدم لحالة حقوق الإنسان بمحاورها المتعددة سواء السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

وأكد المسعود، خلال البيان الصادر له، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطعت شوطا كبيرا فى تمكين المرأة والشباب، حيث أصبحت لديها أكثر من 100 مقعد داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى تقليدها مناصب حكومية كـ"وزيرة ومحافظة وظابط شرطة ومستشارة"، وياتي ذلك وفقًا للدستور المصري، لافتًا إلى أن الشباب أيضًا تم تمكينه سياسيًا واجتماعيًا.

وفي سياق أخر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى ماكرون فى العاصمة الفرنسية باريس: "كام منهم اشتكى على عدم الإتاحة له فى العمل بسهولة ويسر كامل تجاه المجتمع، فنحن دولة بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون فى السنة، وعاوز أقول اهتمامكم بهذا الأمر على أننا لا نحترم الناس أو مبنحبش مجتمعاتنا أو أننا قادة عنيفين شريسين مستبدين، والحقيقة هذا أمر لا يليق، إنكم تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنه نظام مستبد وهذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت، على أن الشعب المصرى اللى فيه أكثر من 65 مليون "شاب حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله.. دا أمر انتهى ومش موجود".

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