تعرف على موعد وملعب مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:00 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علي خلاف
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كشف مسؤولو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد وملاعب مباريات الأسابيع السبعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد.

موعد وملعب مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ومن المقرر أن يستهل الفارس الأبيض مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة المقاولون العرب مساء السبت المقبل، فيما سيبدأ الأهلي حامل اللقب مبارياته مساء الأحد، عندما يلتقي مصر للمقاصة على ملعب السلام.

وفي نفس السياق يواجه الزمالك الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز، مساء يوم الإثنين 28 ديسمبر على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

الجدير بالذكر أن قرعة بطولة الدوري المصري، أوقعت الزمالك في مواجهة نارية أمام بيراميدز في الأسبوع الثاني من الدوري المصري، على ملعب الدفاع الجوي يوم الخميس 17 ديسمبر.

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