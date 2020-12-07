وزيرة التضامن تشهد فيلم تسجيلى عن أعمال المتطوعين فى مكافحة تعاطى المخدرات (فيديو)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عرض فيلم تسجيلى عن الأنشطة والبرامج التوعوية للمتطوعين لدى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث يتضمن الفيلم نماذج وقصص ملهمه للمتطوعين وما يقومون به من أجل توعية الشباب ووقايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان وهو ما أشادت به الوزيرة.

جاء ذلك خلال احتفالية الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار " التطوع..  أسلوب حياة" بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وممثلي برنامج الأمم المتحدة للتطوع ومشاركة المتطوعين  لدى صندوق مكافحة الإدمان

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أعلنت عن إطلاق نتائج أول دراسة تحليلية عن محددات وآفاق وتحديات العمل التطوعي؛ تم إجراؤها علي 3 آلاف متطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في 26 محافظة كعينة ممثلة لمتطوعي الصندوق البالغ عددهم 30 ألف شاب وفتاة؛ ورصد من خلال الدراسة عن قرب عن واقع ودوافع ومكتسبات وتحديات العمل التطوعي، وكذلك مُقترحات وتوصيات المتطوعين لدفع عجلة العمل التطوعي من واقع ممارساتهم التطوعية العلمية الثرية، لافتة الى أن هذه التوصيات نضعها نصب أعيننا وستدخل حيز التنفيذ، وأن وزارة التضامن الاجتماعي عازمة في الفترة القادمة علي تعظيم الاستفادة من المتطوعين في مختلف القضايا باعتبارهم أحد أهم مواردها البشرية،ووجهت الوزيرة  رسالة للمتطوعين  مفادها أنكم (القلب النابض لبرامج الوزارة المختلفة وقاطرة الوعي والمعرفة التي نستند إليها في ترسيخ القيم والرسائل الاجتماعية الإيجابية).

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