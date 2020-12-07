ماكرون: الشراكة بين مصر وفرنسا استقرار للمنطقة (فيديو)
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:15 م
رقية جمال
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قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، إنه تحدث بصراحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مسألة حقوق الإنسان، وأكد أن مصر تواجه الكثير من العمليات الإرهابية وكثير من الضغوط الاقتصادية الاجتماعية نظرًا للاكتظاظ السكاني، ولكن إدماج كافة فئات المجتمع هي الطريقة الفضلى لمكافحة الإرهاب.
وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن الرئيس يجب أن يؤدي دور هام للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والثقافي في مصر، ولابد من الانفتاح والاعتراف بمجتمع مدني ديناميكي وفعال، كإحدى الطرق للوقوف ضد أي عمليات إرهابية.
وتابع الرئيس الفرنسي، أن فرنسا كانت ضحية لحملة من المقاطعة والكراهية، موجهًا الشكر لمصر العريقة لتشريفه بزيارة الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الشراكة بين مصر وفرنسا ستساهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وستسمح بالعمل معًا لمواجهة كافة التحديات الاجتماعية.