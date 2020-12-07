في إطار مبادرة "حنجملها".. سعفان يشارك في زراعة 520 شجرة بقنا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شارك وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، في إطار جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد في زراعة 520 شجرة علي 3 أفدنة بمركز التدريب المهني بقفط التابع لمديرية القوي العاملة بقنا، وذلك ضمن مبادرة "حنجملها" ، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة ، والدكتور محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة ، وعدد من عمداء الكليات.

وقال وزير القوي العاملة : إن المبادرة تهدف إلي تجميل الجامعة والمحافظة  بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلي  أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء مشيدا بدعم  مديرية القوي العاملة بالمحافظة للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي لمشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.

وأضاف أن المبادرة، تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة، في رحاب مركز التدريب، لتكون ذات عائد اقتصادي ولها القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وترشيد استخدام المياه وإحلال هذه الأشجار محل الأشجار الخشبية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وبدون عائد اقتصادي، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في المركز، وأيضاً زراعة هذه الأشجار هو نوع من الاستثمار على المدى البعيد.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها" إلي أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعى البيئي وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

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