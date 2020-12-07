وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية

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تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مكتبي بريد شبرا الخيمة وبنها الجديدة، لمتابعة صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة، حيث اطمأن الوزير على انتظام عمليات الصرف، واتخاذ إجراءات التعقيم، وتنظيم المترددين، وارتداء الكمامات سواء لمقدمي الخدمة أو المتلقين.



وقال الوزير، إن الوزارة وهيئة البريد وفرت كل سبل الراحة والإجراءات الاحترازية لاستقبال المواطنين المستحقين للدفعة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، مشيرًا أنه جرى التشديد على العاملين بمكاتب البريد، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لسرعة الصرف دون تكدس واتخاذ الحيطة لمواجهة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.



وأكد الوزير خلال الزيارة، أن عمليات الصرف حتى الآن منتظمة ولم يشهد زحامًا، والأعداد قليلة.



من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يتابع على مدار الساعة الجهود والإجراءات الجارية لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة بمدن المحافظة، والتى بدأت منذ أمس وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة.



وناشد المحافظ المواطنين العمالة الغير منتظمة والذين سوف تصل رسائل نصية لهم فقط بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لاستلام قيمة المنحة المحددة، حيث جرى تجهيز 197 مكتب بريد موزعين في جميع أرجاء المحافظة.



وأكد المحافظ، أنه وجه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديري البريد والبنك الزراعي المصري، للتأكد من توفير أماكن انتظار مناسبة داخل وخارج مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك مع دعمها بكافة التجهيزات ومختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيدًا عن التجمعات والإزدحام، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس الكورونا وأهمها إرتداء الكمامات وتحقيق المسافات المحددة للتباعد بين المواطنين.