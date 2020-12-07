وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مكتبي بريد شبرا الخيمة وبنها الجديدة، لمتابعة صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة، حيث اطمأن الوزير على انتظام عمليات الصرف، واتخاذ إجراءات التعقيم، وتنظيم المترددين، وارتداء الكمامات سواء لمقدمي الخدمة أو المتلقين.

وقال الوزير، إن الوزارة وهيئة البريد وفرت كل سبل الراحة والإجراءات الاحترازية لاستقبال المواطنين المستحقين للدفعة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، مشيرًا أنه جرى التشديد على العاملين بمكاتب البريد، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لسرعة الصرف دون تكدس واتخاذ الحيطة لمواجهة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأكد الوزير خلال الزيارة، أن عمليات الصرف حتى الآن منتظمة ولم يشهد زحامًا، والأعداد قليلة.

من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يتابع على مدار الساعة الجهود والإجراءات الجارية لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة بمدن المحافظة، والتى بدأت منذ أمس وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة.

وناشد المحافظ المواطنين العمالة الغير منتظمة والذين سوف تصل رسائل نصية لهم فقط بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لاستلام قيمة المنحة المحددة، حيث جرى تجهيز 197 مكتب بريد موزعين في جميع أرجاء المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه وجه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديري البريد والبنك الزراعي المصري، للتأكد من توفير أماكن انتظار مناسبة داخل وخارج مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك مع دعمها بكافة التجهيزات ومختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيدًا عن التجمعات والإزدحام، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس الكورونا وأهمها إرتداء الكمامات وتحقيق المسافات المحددة للتباعد بين المواطنين.
وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية
وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية
وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية
وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية
وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية
وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية
وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية
وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية
وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية
وزير الإتصالات يتفقد صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية

أخبار تهمك

تصريحات كومان قبل مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. وزير الإسكان: مرحلة انتقالية6 شهور لاسئناف أعمال البناء

منذ حوالي 6 ساعات

كشف أسباب تقدم عبدالحليم علي بالاعتذار عن البقاء في الزمالك

منذ ساعة و نصف

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة ليوفنتوس قبل موقعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن طلبات إنبي للموافقة على رحيل أسامة جلال

منذ ساعتين

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

السيسي يحرج صحفي فرنسي: "معندناش حاجة نخاف منها" (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

12:31 م

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر