سعفان يشهد توقيع مذكرة تفاهم "هنجملها" لزراعة الأشجار المثمرة بقنا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا  اليوم الاثنين ، توقيع مذكرة تفاهم  بين مديرية القوي العاملة بقنا، والدكتور محمد سعيد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها" ، في مجال تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة انطلاقا من المشاركة الفعالة فى الأنشطة المجتمعية، والمبادرات التى يطلقها ويرعاها المجتمع المدنى، التى تسعى إلى تحقيق أهداف تنموية ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال وزير القوى العاملة إن مبادرة "هنجملها" تأتى فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى فى مصر، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إيمانا من مديرية القوى العاملة بقنا بأهمية  المشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية ، والمبادرات التي يطلقها ويرعاها المجتمع المدني ، والتي تسعى إلى تحقيق أهداف تنموية ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، ونشر الوعي البيئى للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية .
وأشار الوزير إلي أن الطرفين سوف يتعاون فيما بينهما على تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن المبادرة ، وذلك بهدف زراعة عدد من الأشجار المثمرة  المتمثلة في  الليمون  ، والزيتون ، والتين ، ومسك الليل  فى نطاق مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ، وتجنب آثاره الضارة ، والحث على ترشيد استهلاك المياه بزراعة أشجار قليلة الاستهلاك للمياه ، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف .
ومن جانبه قال الدكتور قبطان أن المبادرة سوف توفير الأشجار المثمرة الصالحة للزراعة ، ونقلها لأماكن زراعتها ،  فضلا عن  توفير الأدوات والمعدات اللازمة لزراعة الأشجار المستهدفة ، بالتنسيق مع المديرية لاختيار الأماكن المطلوبة لزراعة الأشجار فيها.

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