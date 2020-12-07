السيسي لصحفية: "يؤلمني أن تقولي اننا تخلينا عن لبنان" (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لا يمكن أن تتخلى عن أشقاءها في لبنان أو أي دولة عربية أخرى، وهذه سياسة ثابتة لمصر، وهناك تواصل دائم بين مصر وكافة الدول العربية وخاصة لبنان، ومصر تشجع على أن يكون هناك حكومة بأسرع وقت للخروج بلبنان من الأزمة التي تعاني منها منذ فترة طويلة.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، اليوم الاثنين، أن الأزمة اللبنانية كانت محل نقاش طويل مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، وتم الاتفاق على تكثيف الجهود مع فرنسا بكل ما تمثله من ثقل في العالم والمنطقة للتوصل لحلول للازمة في لبنان، مضيفًا في رده على سؤال لصحفية: "يؤلمني أن تقولي اننا تخلينا عن لبنان، فنحن لن نتخلى عن لبنان، ولكن الأمور في المنطقة مضطربة، ولا يجب فصل أي موضوع عن السياق الذي يحدث في المنطقة العربية".



