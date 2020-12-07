فرج عامر: سموحة بوابة علي غزال للعودة لمنتخب مصر

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن العلاقة بين النادي السكندري وجميع الأندية بالدوري المصري على أفضل مستوى.









وفي تصريحات إذاعية أدلى بها فرج عامر أكد:" بعد تعثر انتقال علي غزال لصفوف الزمالك، قررنا ضمه لصفوف سموحة في الوقت الذي يُعتبر فيه اللاعب من أصحاب البنية القوية والمهارات الفنية الكبيرة وستكون سموحة بوابته لمنتخب مصر".









وتابع "سعيد بتألق ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد فتوح، ومن قبلهم أبو جبل وياسر إبراهيم وأيمن أشرف حيث ساهم سموحة في تقديم هذه العناصر للقطبين والمنتخب الوطني".



