الخميس.. أشهر استعراضات "القومية للفنون الشعبية" على قبة الغورى

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية، إحدى أعرق الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، باقة من أشهر استعراضاتها التى قدمتها طوال تاريخها الفنى، فى السابعة من مساء يوم الخميس ١٠ ديسمبر الجارى، على قبة الغورى .



يأتى ذلك فى إطار التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة، وضمن برنامج فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، بالتعاون مع قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، متمثلا فى البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده .



وعن برنامج الحفل يقول المخرج هانى النابلسى مدير عام الفرقة، إنه يتضمن استعراض " الموشح الاندلسي، دبكة المجوز، أغاني البنات، فتوات قبلي، أم الخلول، الحجالة، الحصان، الغوزازي، المانبوطي"، مشيرا إلى أن الفرقة ستبدأ اليوم فى تصوير برنامجها علي خشبة مسرح البالون لعرضه " أون لاين" عبر قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة .

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