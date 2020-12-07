السيسي لـ"ماكرون": عليك مراجعة أفكارك حول الرسوم المسيئة (فيديو)

عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بأن الرسوم المسيئة ليست رسالة من فرنسا تجاه الإسلام، والمقالات والرسوم التي تصدم المسلمين ليست صادرة عن السلطات الفرنسية وإنما هي حرية تعبير كأحد حقوق الإنسان، قائلًا: "إن موقف مصر كان واضح بإدانة أي عمل إرهابي على أي أرضية نختلف عليها".





وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، اليوم الاثنين، أن هناك أمر يجب على أشقائنا في فرنسا والعالم أجمع أن ينتبهوا له، أنه من حق الإنسان أن يعتنق ما يعتنقه ويرفض ما يرفضه، ولكن على الجميع ان ينتبه أننا لا نقول أنه من أجل قيم إنسانية تنتهك قيم دينية، فالقيم الدينية أعلى بكثير من الإنسانية، والتساوي بينهما أمر غير مقبول.



