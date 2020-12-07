السيسي لـ"ماكرون": عليك مراجعة أفكارك حول الرسوم المسيئة (فيديو)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بأن الرسوم المسيئة ليست رسالة من فرنسا تجاه الإسلام، والمقالات والرسوم التي تصدم المسلمين ليست صادرة عن السلطات الفرنسية وإنما هي حرية تعبير كأحد حقوق الإنسان، قائلًا: "إن موقف مصر كان واضح بإدانة أي عمل إرهابي على أي أرضية نختلف عليها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، اليوم الاثنين، أن هناك أمر يجب على أشقائنا في فرنسا والعالم أجمع أن ينتبهوا له، أنه من حق الإنسان أن يعتنق ما يعتنقه ويرفض ما يرفضه، ولكن على الجميع ان ينتبه أننا لا نقول أنه من أجل قيم إنسانية تنتهك قيم دينية، فالقيم الدينية أعلى بكثير من الإنسانية، والتساوي بينهما أمر غير مقبول.

وتابع الرئيس، أن التعبير عن الرأي لا يجب أن يكون سبب في جرح مشاعر الملايين، ولا يمكن توجيه مراجعة له، معقبًا: "إحنا مش بنتكلم عن جميع الحرية أو كل حرية التعبير وإنما عن نقطة الإساءة للرسول فقط، أرفض ولا تأمن لكن أن تجرح ملايين في مشاعرهم الإيمانية أمر اتصور أن القيم الرفيعة في فرنسا والعالم المتقدم يرفض جرح مئات الملايين"، مضيفًا للرئيس الفرنسي: "اتصور هذا الأمر يحتاج أن نفكر فيه ونراجعه".

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