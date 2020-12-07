المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.27% بختام جلسة الإثنين

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:52 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات ،  وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.27% فيما إستمر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في الإرتفاع وبدعم أسهم المضاربات و الاسهم ذات الأنباء الإيجابية من تقسيم و انقسام شركات و استحواذات و توزيعات نقدية

ربح رأس المال السوقي نحو 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 651.514 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 10995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13172 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4229 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3088 نقطة.

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