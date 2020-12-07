ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:47 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وارتفع المؤشر العام مبنسبة 0.59% عند مستوى 5566.37 نقطة رابحاً 32.73 نقطة. وصعد السوق الأول 0.62%، وسجل المؤشر الرئيسي نمواً بنسبة 0.52%، فيما ارتفع "رئيسي 50" بأكبر وتيرة صعود بنسبة تقترب من 1% ، وزادت سيولة البورصة اليوم بنحو 64.7% لتصل إلى 35.98 مليون دينار مقابل 21.85 مليون دينار بالأمس، كما قفزت أحجام التداول 77.9% لتصل إلى 159.62 مليون سهم مقابل 89.74 مليون سهم بجلسة الأحد.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة المواد الأساسية بنمو نسبته 5.10%، بينما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بانخفاض نسبته 2.58%.

على صعيد الأسهم، تصدر "أولى تكافل" القائمة الخضراء بنمو نسبته 16.18%، فيما تصدر سهم "النخيل" القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة مُتراجعاً بنحو 9.33%.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.58 مليون دينار ليستقر السهم عند الإقفال عند سعر 683 فلساً، بينما تصدر سهم "ألافكو" نشاط الكميات بأحجام اقتربت من 12 مليون سهم ليرتفع السهم بنسبة 5.65%.

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