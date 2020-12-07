ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وارتفع المؤشر العام مبنسبة 0.59% عند مستوى 5566.37 نقطة رابحاً 32.73 نقطة. وصعد السوق الأول 0.62%، وسجل المؤشر الرئيسي نمواً بنسبة 0.52%، فيما ارتفع "رئيسي 50" بأكبر وتيرة صعود بنسبة تقترب من 1% ،

وزادت سيولة البورصة اليوم بنحو 64.7% لتصل إلى 35.98 مليون دينار مقابل 21.85 مليون دينار بالأمس، كما قفزت أحجام التداول 77.9% لتصل إلى 159.62 مليون سهم مقابل 89.74 مليون سهم بجلسة الأحد.