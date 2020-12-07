السبت.. لأول مرة الاذاعى رضا عبد السلام بالقرأن الكريم يشارك عمرو الليثى تقديم واحد من الناس علي الحياة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة السبت المقبل و لأول مرة يشارك الاذاعى رضا عبد السلام كبير مذيعى شبكة القرأن الكريم و من ذوى الاحتياجات الخاصة  الإعلامى دكتور عمرو الليثى تقديم برنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ،  رضا الاذاعى عبد السلام يكشف عن بدايته فى العمل بالاذاعة المصرية منذ اكثر من ٣٠ سنة ، وأبرز البرامج الذي قدمها وايضا عدد من الكتب الذي قام بتأليفها 

 و رفض تعيينه بسبب اعاقته و اصراره على العمل بالاذاعة و تعينه بإذاعة وسط الدلتا ، و يكشف دور الاذاعى الكبير حلمى البلك فى مساعدته فى  الانتقال لإذاعة القران الكريم بعد اجتيازه الاختبار . 
 
ويشارك المذيع رضا عبد السلام الاعلامي د. عمرو الليثي تقديم فقرات الحلقة ، واستضاف نماذج مشرفة علي الاصرار والتحدي ومنهم الدكتورة رشا ارنست من محافظة اسيوط  وعضو هيئة التدريس بكلية الاداب جامعة القاهرة ، و رباب ابو الديار من مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ وتعمل مدرسة للتعليم الابتدائى وكمان اسست حضانة للاطفال  ومبادرة بعنوان (مصر بدون اعاقة )

يذاع الحلقة السبت المقبل ١٢ ديسمبر الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياه

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