هشام جمال و فريق وندرز وحلقه خاصه بمناسبه اليوم العالمي لاصحاب القدرات الخاصة بواحد من الناس علي الحياة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج واحد من الناس بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة في العاشرة مساء السبت المقبل ، يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ،  الفنان المبدع  هشام جمال و فريق وندرز لذوى الهمم و الاحتياجات الخاصة ، للحديث عن  فريق وندرز  كأول فريق غنائى عربى محترف من ذوى الهمم  ومن اين جاءت الفكرة ، 


فريق wonders،  قام بانشائه وتكوينه المطرب والملحن هشام جمال الذي تبني الفكره بعد مشاركة شباب الباند هشام عادل وندي شريف وعبدالرحمن عادل معه في الاوبريت الغنائي بطل الحكايه العام الماضي.


ويتكون فريق وندرز من  ندا وعبد الرحمن وهشام و يقدم الفريق مجموعة من اغانية . 


كما يشارك المذيع الشهير باذاعة القرأن الكريم رضا عبد السلام الاعلامي عمرو الليثى ولاول مرة تقديم هذه الحلقة . 

يذاع برنامج واحد من الناس  السبت المقبل ١٢ ديسمبر في  الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياه

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