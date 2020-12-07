مسؤول يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:38 م
المرشد الإيراني
المرشد الإيراني
وكالات
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نفى مسؤول مقرب من المرشد الإيراني على خامنئي، تدهور حالته الصحية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة أنباء فارس.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، إصابة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الأعلى وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهي المرة الثانية التي يصاب بها بالفيروس بعد تعافيه المرة الأولي منه.

 

وأوضح الإعلام الإيراني، أن لاريجاني يخضع للعلاج في أحد مشافي العاصمة طهران، ووصفت حالته بـ"المستقرة".

 

الجدير بالذكر أن لاريجاني أصيب في أبريل الماضي بالفيروس، بعدما ظهر الفيروس بمدينة قم كأول مدينة إيرانية في 19 من الشهر ذاته، وكان حينها لاريجاني رئيسا للبرلمان.

 

 وفي 28 مايو الماضي، عين المرشد علي خامنئي علي لاريجاني مستشارا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني "هيئة حكم في البلاد".

 

 

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