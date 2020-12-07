لينكر يسخر من قميص لاعب ليفربول

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:34 م
حارس ليفربول كيلهر
حارس ليفربول كيلهر
وكالات
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سخر جاري لينكر من قميص حارس ليفربول وذلك أثناء مشاركته في اكتساح ولفرهامبتون 4 / صفر، أمس الأحد، ليشارك توتنهام في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

 طريقة الكتابة على ظهر قميص حارس مرمى ليفربول كاويمهين كيلير، والذي شارك للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت قصة مختلفة.

وكان جاري لينيكر قائد المنتخب الإنجليزي السابق ومقدم البرامج التليفزيونية الحالي، قد سارع إلى لفت النظر حول اختفاء حرف "إي" من الكتابة الإنجليزية لأسم اللاعب، وذلك عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وقال لينيكر عبر "تويتر" :"الكثير من الإيجابيات مرة أخرى بالنسبة لليفربول، بما فيها أداء ممتاز من حارسه الشاب، ربما كمكافأة يمكن تهجئة اسمه بشكل صحيح".

وارتدى الحارس الأيرلندي قميصا أخر في الشوط الثاني، حيث جرى تعديل اسمه به.

وشارك كيلير بدلا من الحارس البرازيلي أليسون بيكير، حيث تعرض الأخير لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة التي تعادل بها الفريق 1/1 أمام برايتون الاسبوع الماضي.

وبدلا من الاستعانة بخدمات الحارس الإسباني أدريان، أختار كلوب الاعتماد على الحارس الأيرلندي في المباراة التي تغلب فيها الفريق 1/صفر على أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا، كما أن المدرب الألماني كان راضيا للغاية عن أداء الحارس البالغ من العمر 22 عاما في مباراة الأمس.



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