ارتفاع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات ديسمبر الماضي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفاد مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة  اليورو ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير ، بدعم التوقعات لانتعاش اقتصادي بفضل قرب إتاحة لقاحات للتصدي لجائحة فيروس كورونا.


وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -2.7 من -10.0 في نوفمبر تشرين الثاني. وكان استطلاع أجرته رويترز توقع قراءة عند -8.3.


وصعد مؤشر التوقعات إلى 29.3 من 15.3، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2015 على خلفية توقعات بأن لقاحات فيروس كورونا ستساعد في دعم النمو.


وزاد مؤشر تقييم المستثمرين للوضع الراهن إلى -30.3 من -32.3، ليبلغ أعلى مستوياته منذ مارس آذار.


استطلعت سنتكس آراء 1112 مستثمرا في الفترة من الثالث من ديسمبر كانون الأول إلى الخامس منه.

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