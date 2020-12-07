السيسي يحرج صحفي فرنسي: "معندناش حاجة نخاف منها" (فيديو)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ردًا على سؤال لصحفي فرنسي يقول: "تحدثتم عن عدم وجود سجناء سياسيين في مصر، فكيف تفسرون أن جميع منظمات حقوق الإنسان تندد بقمع مستمر"، إننا لدينا أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر ومرخص لها، وهي جزء أصيل في العمل الأهلي التي نسعى أن يكون شريك للحكومة، كم جمعية منهم اشتكت من عدم السماح لهم بالعمل بسهولة ويسر كامل. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، اليوم الاثنين، أن مصر بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون فرد سنويًا، واهتمامكم بهذا الأمر يقدمنا على أننا لا نحترم الناس، أو لا نحب مجتمعاتنا، أو أننا قادة عنيفين شريرين مستبدين، وهذا أمر لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها ودول المنطقة على أنه نظام مستبد، فهذا أمر ولى منذ زمن.

وتابع الرئيس، أنني مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف موجود في مصر منذ أكثر من 90 عاما واستطاع أن يضع قواعد ليس في مصر فقط، وإنما في العالم أجمع، وأنا مطالب بحماية الـ 100 مليون من مصير بعض الدول، معقبًا: "كنت أتمنى اللي بيسأل السؤال يقولي أخبار سوريا والعراق وليبيا ولبنان وباكستان وأفغانستان إيه، إحنا معندناش حاجة نخاف أو نخرج منها، نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها في ظروف في منتهى القسوة بمنطقة شديدة الاضطراب".

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