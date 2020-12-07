كشف أسباب تقدم عبدالحليم علي بالاعتذار عن البقاء في الزمالك

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي الزمالك حصل بالفعل على توقيع أحمد الشيخ، لكن توابع تلك الأزمة أدت إلى استقالة عبدالحليم علي مدير الكرة والمستشار محمد عطية من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك.


وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "ايمن يونس وأشرف قاسم وافقوا على ضم الشيخ، لكن المستشار محمد عطية رفض إتمام الصفقة بسبب ما حدث من اللاعب أحمد الشيخ في وقت سابق، قبل انتقاله إلى النادى الأهلي".


وواصل تصريحاته قائلًا: "عبدالحليم علي قدم استقالته بعد التراجع عن صفقة أمير عادل، خاصة في ظل حالة غضب الجماهير، من عدم إبرام صفقات قوية، وعدم تفعيل عقود الصفقات التي تم إبرامها عن طريق لجنة الكرة بالزمالك".


وواصل: "عبدالحليم علي تقدم بالاعتذار رسميا عن البقاء في منصبه، ولكن حتى الآن لم يتم حسم رحيله بصفة نهائية وكذلك المستشار محمد عطية".

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