من فرنسا.. تصريح جديد من السيسي بشأن تركيا وسد النهضة (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي حظت بأهمية كبيرة خلال المباحثات مع الرئيس الفرنسي، في ضوء ما تمثله من مخاطر جمة على الأمن القومي لبلدينا، ومصالحنا المتبادلة.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على أهمية تصدي المجتمع الدولي لسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وتدعم الإرهاب وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة.





وتابع الرئيس، أننا أكدنا على ضرورة استمرار الجهود لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية، وتوافقنا على ضرورة استئناف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، وشددنا على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق.



