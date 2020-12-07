أغنية وفيديو كليب.. جديد النجمة أمينة مع لايف ستايلز ستوديوز

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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حالة من النشاط الفني تعيشها المطربة أمينة ، لإختيار أعمال فنية جديدة ، لتقديمها خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد تعاقدها مع لايف ستايلز ستوديوز ، ضمن سلسلة الإنتاجات الضخمة التي تحضر لها الشركة في الفترة المقبلة ، حيث تتعاون مع النجمة أمينة بأغنية ستصورها على طريقة الفيديو كليب قريباً .


هذا التعاون هو الأول الذي سيجمع الطرفين بعمل سيشكل إضافة مميزة للساحة الفنية العربية كونه يجمع صاحبة الصوت الجميل بالشركة التي لم تتوقف يوماً عن دعم الفن الحقيقي بكامل قوتها.


تقول أمينة انها سعيدة جداً بهذا التعاون وتأمل أن ينال العمل إعجاب الجمهور فيكون بداية لسلسلة من التعاونات مع لايف ستايلز ستوديوز، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم أغنية وفيديو كليب متميز .


الأغنية في مرحلة الإنتاج وتبصر النور بعد تصويرها على قناة الشركة المنتجة في يوتيوب.

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