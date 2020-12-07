بينهم 27 طبيبًا.. زيارة مفاجئة تكشف غياب 54 موظفًا بمستشفى الفشن ببني سويف

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قال المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، إن المحافظ الدكتور محمد غنيم، شّدد على الزيارات المفاجئة لجميع القطاعات داخل مركز ومدينة الفشن، وأثناء قيامنا بجولة مفاجئة على مستشفى الفشن المركزي، للقيام بأعمال النظافة ومتابعة تواجد العاملين بالمستشفى فوجئنا بغياب 54 من العاملين بالمستشفى بينهم 27 ممرضة، و27 طبيبا بينهم 13 صيدلى و7 اطباء علاج طبيعى و7 اخصائين، وتم إحالتهم إلى الشؤون القانونية.



وأضاف رئيس المدينة، أنه تم القيام باعمال النظافة داخل المستشفى، وعقب الانتهاء من جولة المستشفى الفشن تم المرور على العاملين بالوحدة المحلية وتم جمع وتوريد 56طن قمامة لمصنع سمسطا وتفريغ حاويات القمامة من الحى البحرى للمدينة ورفع الاشغالات من شارع سماح الوجوه وإستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع جدية التصالح.

