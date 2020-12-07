تشكيل اتحاد للطلاب بأزهرية الإسكندرية

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أعلنت إدارة رعاية الطلاب التابعة للإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، عن تشكيل اتحاد الطلاب بنين، واتحاد الطالبات فتيات للعام الدراسي 2020 2021 م، تحت رعاية الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان.



جاء ذلك تحت إشراف محمد أشرف مدير رعاية الطلاب، ووفاء أبوزيد موجه عام التربية الاجتماعية، وإكرام عباس الموجه الأول للتربية الاجتماعية، ورحاب راضي مسئولة النشاط، ونشوى الماوردي.



وأضاف البيان الصادر اليوم عن الإدارة، أن تشكيل اتحاد الطلاب جاء الأمين يحيى على محمد سعد من معهد بنين الإسكندرية، والأمين المساعد عبدالله أحمد محمد منصور من معهد بنين أبو العيون، والمقرر الاجتماعي حازم محمد مصطفى من معهد بنين المدينة المنورة، والمقرر العلمي عمرو أحمد جابر حجاج من معهد بنين سموحة النموذجي، والمقرر الرياضي أحمد لطفي عزت لطفي من معهد بنين برج العرب النموذجي، والمقرر الفني محمد عبدالرحمن محمد من معهد بنين الإسكندرية، والمقرر الثقافي والديني محمد أحمد وفقي من معهد بنين القويري.



وتابع تشكيل اتحاد الطالبات الأمينة ليلى محمد الشحات من معهد فتيات السيوف، والأمينة المساعدة أروى محمود أحمد حماد من معهد فتيات سيدي بشر، والمقررة الثقافية والدينية رحاب السيد إبراهيم من معهد فتيات مكة المكرمة، والمقررة الفنية ريتاج حمدي أحمد من معهد فتيات القويري، والمقررة العلمية نهى عيد كامل حسين من معهد فتيات سيدي بشر، والمقررة الرياضية منة الله أحمد مشابط من معهد فتيات الفتح المبين، والمقررة الاجتماعية آلاء محمد أحمد سليمان من معهد فتيات الفتح المبين.