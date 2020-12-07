ألمانيا: الاتحاد الأوروبي سيبحث اتخاذ إجراءات ضد تركيا في نزاع شرق المتوسط

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:17 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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قالت السلطات الألمانية، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيبحث اتخاذ إجراءات ضد تركيا في نزاع شرق المتوسط، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، قال إن وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقشون الإجراءات ضد تركيا في اجتماعهم اليوم، إذ لم يحدث تهدئة في الصراع في شرق البحر المتوسط في الأشهر الماضية.

 

وأضاف ماس قبل لقاء نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "عملت ألمانيا بجد لتسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا خلال الأشهر الماضية". وأضاف: "لكن كان هناك الكثير من الاستفزازات، والتوترات بين تركيا وقبرص واليونان حالت دون أي محادثات مباشرة.. لهذا السبب، سوف نتحدث عن العواقب التي يجب أن نستخلصها – مع النظر لقمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع."

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