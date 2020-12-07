أليجري: أتمنى التدريب بالدوري الإنجليزي فهو أكثر تنوعاً ومتعة

صرح مدرب يوفنتوس وميلان السابق ماسيميليانو أليجري إنه يرغب في تدريب أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعتبره أكثر تنوعاً ومتعة من أي وقت مضى الآن.













ورشحت تقارير إعلامية في بريطانيا أليجري لتدريب مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين بينما ظل المدرب الإيطالي المخضرم بلا عمل منذ انفصاله عن يوفنتوس في نهاية موسم 2018-2019.









وقاد أليجري (53 عاماً) يوفنتوس إلى الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 5 مواسم متتالية إلى جانب فوزه الأول بلقب دوري الأضواء المحلي في 2011 مع ميلان.





وفي مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية قال أليغري إنه يعمل على تحسين لغته الإنجليزية ويتطلع إلى خوض تجربة أوروبية جديدة.













وأضاف أليجري «أود خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز.. في إيطاليا توليت تدريب ميلان لمدة 4 أعوام وأمضيت 5 أعوام مع يوفنتوس. الآن أتوقع العمل من جديد في إيطاليا رغم صعوبة ذلك.. أو في إنجلترا... الكرة الإنجليزية في تحسن الآن بسبب وجود الكثير من المدربين الأجانب».













وأردف أليجري قائلاً «الآن كرة القدم في إنجلترا أكثر تنوعاً وأكثر متعة لكنها أيضاً تحترم تقاليد الكرة الإنجليزية. هذا توازن جيد بين روح الكرة الإنجليزية والنوعية الجديدة والأساليب الخططية الجديدة للمدربين الجدد».













وقال أليجري إن ليفربول وبايرن ميونيخ هما أفضل فريقين في أوروبا حالياً وإنه معجب كثيراً بالمدرب الألماني يورغن كلوب وما يقوم به مع ليفربول.













ومضى قائلاً «كلوب يقوم بعمل رائع جداً لأن ليفربول لديه التوازن الصحيح.. في كل عام يتحسن الفريق. ليفربول لديه لاعبون يتمتعون بسرعة كبيرة جداً ولديهم قدرات فنية عالية وهم أقوياء بدنياً ومتميزون».