سقوط جرحى في شجار عنيف داخل البرلمان التونسي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:58 م
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
وكالات
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اندلع شجار عنيف داخل البرلمان التونسي، بين نواب من الكتلة الديمقراطية ونواب من ائتلاف الكرامة، أسفر عن إصابة أحد نواب الكتلة الديمقراطية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وفي وقت سابق، صادق البرلمان التونسي بالأغلبية، على منح الثقة لهشام المشيشي لتشكيل الحكومة الجديدة، بأغلبية 134 صوتا.

 

وقد كلف الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لإلياس الفخاخ، رئيس الوزراء المستقيل.

 

دخلت تونس في حالة فراغ سياسي بعد استقالة إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، وسط عدد من التكهنات عن الشخصية التي يجري تعيينها، لأجل تولي المنصب في مقر الحكومة "القصبة" في العاصمة تونس، وينادي بعض الناس بتعيين شخصية سياسية، ويحبذون تعيين كفاءة وطنية في مسعى لحل مشاكل البلاد المعقدة لاسيما الاقتصادية..

 

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