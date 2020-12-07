السيسي: معدلات الإصابة بكورونا في مصر معقولة مقارنة بدول العالم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ناقش مع نظيره زيادة التدفقات السياحية الفرنسية لمصر، نتيجة الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، مشددًا على أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر سواء في الموجة الأولى والثانية معقولة قياسًا بالحالة الموجودة في العالم اجمع، وفي المقاصد السياحية تكاد تكون الإصابات بكورونا منعدمة.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، اليوم الاثنين، عن الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارًا من 4 أكتوبر الماضي.

وتابع أنه تم تبادل الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن مصر نجحت باقتدار في تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية، لاحتواء انتشار الفيروس من جانب واستمرار النشاط الاقتصادي وتفعيل الحماية الاجتماعية لاحتواء تداعيات انتشار الفيروس من جانب أخر، مما جعل مصر واحدة من الدول المعدودة التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية في العالم.

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