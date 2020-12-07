الكشف عن طلبات إنبي للموافقة على رحيل أسامة جلال

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:57 م
اسامة جلال
اسامة جلال
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن إنبي طلب الحصول على 25 مليون جنيه نظير بيع أسامة جلال للنادي الأهلي بعدما رفض اللاعب التوقيع على عقود التجديد.

وأضاف عبر برنامج ملعب الصقر: "أسامة جلال يتبقي له موسم ونصف فقط مع إنبي، ويرفض التجديد لناديه، ويرغب في الانضمام للنادي الأهلي، وكانت هناك محادثات بين الناديين، لكن الأمور توقفت بسبب مغالاة إنبي في مطالبه المالية".

وواصل:" المفاوضات بين الأهلي وانبي تجمدت تماما، بسبب اصرار انبي على مبلغ الـ25 مليون جنيه، وهو رقم كبير للغاية".

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