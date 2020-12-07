ماكرون: الشراكة مع أصدقائنا المصريين الآن أهم من أي وقت مضى

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قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا تشهد على علاقة الصداقة القوية بين البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استقبله في يناير 2019 بالقاهرة، وتبادلوا كثيرا من الأحاديث.

وأشار "ماكرون"، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن المشاورات المستمرة تشهد على طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، موضحا أنهم عقدوا جلسة عمل صباح اليوم، منوها بأن هناك بعض القوى تحاول ضرب الاستقرار في المنطقة.

وأضاف، "الشراكة الاستراتيجية مع أصدقائنا المصريين الآن أهم من أي وقت مضى"، مشددا على عزمه على تعزيز هذه العلاقة.

