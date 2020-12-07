إدارة نادي أهلي جدة ستمنح ميلويفيتش فرصة أخيرة أمام النصر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
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كشف تقرير صحفي اليوم الإثنين، أن إدارة نادي الأهلي ستمنح المدير الفني للفريق، الصربي فلادان ميلويفيتش، فرصة أخيرة خلال المباراة المقبلة أمام النصر، والمقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.


أضافت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة الأهلي غير راضية عن الخسارة التي تلقاها الفريق أمام ضمك 3-4، حيث صاحبت المباراة سيناريوهات غريبة أدت إلى الخسارة.


وكان الأهلي متقدماً 3-1 على ضمك، لكنه أنهى المباراة خاسراً، وهو ما أدى إلى غضب الجماهير، وأعضاء مجلس الإدارة.


ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.

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