ننشر الآن أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021 | رابط وموعد إعلان النتائج (اعرف شروط القبول بالأكاديمية)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:49 م
المقبولين في كلية الشرطة 2021
المقبولين في كلية الشرطة 2021
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ننشر الآن أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021 | رابط وموعد إعلان النتائج (اعرف شروط القبول بالأكاديمية)

أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021 رابط وموعد إعلان النتائج | كثير من المتقدمين بأوراقهم في كلية الشرطة وقد اجتازوا بالفعل كافة الاختبارات، ينتظرون النتائج ، لكى يطمئنون على مشوار حياتهم بالكامل، وقامت أكاديمية الشرطة بعمل رابط إلكتروني لكى يتم معرفة النتيجة من خلاله، ومعرفة أسماء المقبولين عليها، وسيتم إدخال الطالب الرقم القومى الخاص به لمعرفة نتيجته، وسيتم الدخول علية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021
تم التأكيد وزارة الداخلية أن هذه النتيجة يمكن أن يتم الإستعلام عنها بشكل إلكترونياً، وهذا لمصلحة الطالب لتجنب أى مخاطر أثناء التجمعات فى ظروف إنتشار فيروس كورونا.

وقد فعلت  أكاديمية الشرطة الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني الخاص بظهور النتيجة، ولمعرفة النتائج لجميع الطلاب بشكل إلكتروني، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية:

- يتم الدخول إلى الرابط الخاص بموقع الأكاديمية.
- ثم بعد ذلك تسجيل رقم القومي.
- وبعدها يتم كتابة البيانات المطلوبة وهي تكون من الملف الخاص بالطالب.
- وبعدها سوف يتم ظهور أسماء الطلاب الناجحين وايضا المقبولين على الفور بعد تحميلها على الموقع الرسمي للكلية.

شروط القبول داخل أكاديمية الشرطة
- يجب على الطالب أن لا يقل طوله عن 170 سم، ويكون وزنه كالتالي: أقصى وزن = طول الطالب – 90.

- ويشترط أن لا يزيد عمره في أول أكتوبر عن 22 سنة.

- ويجب علية الأستيفاء وشروط اللياقة الصحية لهذه الخدمة في هيئة الشرطة وفقا لتقرير اللجنة الطبية.

- واجتياز أختبارات اللياقة البدنية ولا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

- ويجب علي الطالب ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

ننشر الآن أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021 | رابط وموعد إعلان النتائج (اعرف شروط القبول بالأكاديمية)

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