من خلال "الفجر الفني".. نيللى كريم توجه رسالة إلى وحيد حامد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرصت الفنانة نيللي كريم، على توجيه رسالة إلى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، وذلك بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ42.


وجهت نيللى كريم رسالة لوحيد حامد من خلال "الفجر الفني"، حيث قالت"هو قال أنا عشت أيام حلوة بس أنا عاوزة أقوله هو عاش أيام حلوة وعيشنا معاه أيام أحلى، كل قصة هو عملاه إحنا عشناه، كلها مكتوبة من جوا القلب ودخلت قلوبنا بسهولة، وكل فيلم له هتطلعى منه بجمل وقصص كتيرة، هو مبدع بمعنى الكلمة".


يذكر أن نيللى كريم، قدمت آخر أعمالها مسلسل "بـ 100 وش" وشارك فى بطولته كل من آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، شريف دسوقى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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