شوبير يتوقع عودة الإتحاد السكندرى إلي المربع الذهبى في نهاية الموسم الجديد

توقع الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عودة الإتحاد السكندرى إلي المربع الذهبى في نهاية الموسم الجديد، وذلك بعدما إبرام العديد من الصفقات القوية فى الميركاتو الصيفي.













وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"فإن زعيم الثغر دعم كل مراكز الملعب وتعاقد مع 10 صفقات قوية مثل عمار حمدى ومحمد صبحى بجانب الابقاء على رزاق سيسيه والتعاقد مع حسام وإبراهيم حسن ، شامم ريحة المربع الذهبى للإتحاد السكندرى بعد الصفقات الثقيلة التى عقدها محمد مصيلحى رئيس النادى السكندري".





وأضاف:" عن الزمالك فمن يحبه ومنتمى ليه لابد أن يكون خادم ليه بعيد عن المناصب، والزمالك فى الوقت الحالي مش مستحمل هزة تانى بسبب عدم الاستقرار".









وتابع:"الدنيا مش واضحة فى الزمالك خاصة أنه أقل فريق عمل تعاقدات بعد التراجع عن أحمد الشيخ وأمير عادل والاكتفاء بحمزة المثلوثى والمعارين فقط، بتمنى الدنيا تمشى كويس والامور تعود لنصابها الصحيح داخل جدران القلعة البيضاء".





وواصل:" عودة محمد صبحى للإسماعيلي مرة أخرى أسعدتنى، هو حارس كبير وتقيل ويفرق مع أى فريق وكمان هو قائد الدراويش الذى هيستفيد بخبرته هذا الموسم".









وأختتم:" أما عن غزل المحلة مقلقنى شوية خاصة أن صفقاته مش قوية المنافسة داخل الدوري الممتاز، بينما الطلائع عمل ميركاتو تقيل أوى بلغة الكورة".