اعترافات مثيرة لشقيقة الطفلة "مريم" بعد قتلها على يد والديها بكرداسة

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كشفت التحقيقات، عن مفاجآت جديدة في واقعة قتل الطفلة "مريم" بعد تعذيبها على يد والديها بكرداسة، وأدلت شقيقة الطفلة وتدعى"شهد" تبلغ من العمر ١١ عامًا، أن والديها كانا دائمين الضرب والتعدي على شقيقتهم



وأفادت في اعترافاتها، أن لديها ٤ شقيقات، ووالديها كانا دائمين الضرب عليهم أيضًا، مشيره إلى أن والدتها كانت تقيد شقيقتهم "مريم" بالحبال وكان والدي يتعدى عليها بالضرب والتعذيب، بالاضافة إلى كانا يقوما بحرق جسدها في مناطق حساسة.



وباشرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد علي، وسكرتيره أحمد الحناوي، التحقيق في واقعة قتل الطفلة"مريم" وتبلغ من العمر ١٠ سنوات على يد والديها، بعدما اعتادوا عليها بالضرب، بكرداسة.



وأفادت التحقيقات، أن المتهمان عزموا على ضرب الطفلة، نتيجة شقاوتها الكثيرة، ومع تكرار الضرب والاعتداء عليه أصيبت الطفلة وتم نقلها للمستشفى، مما لفظت أنفاسها الأخيرة.



تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد نقل طفلة إلى المستشفى، مصابة بعدة جروح وكدمات نتيجة الاعتداء عليها بالضرب، فى حالة صحية حرجة.



بإجراء التحريات تبين أن والديها وراء ارتكاب الواقعة، بقصد تأديبها، وبضبطهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد تأديبها، ونتيجة لتدهور الحالة الصحية للطفلة، فارقت الحياة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.





