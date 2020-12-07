مصرع طفل وإصابة أخرى في حريق بعقار بشبرا الخيمة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
لقي طفل مصرعه، وأصيبت طفلة أخرى تبلغ من العمر 5 سنوات جرى نقلها للمركز الطبي بمسطرد، جراء حريق اندلع بعقار مكون من 5 طوابق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بعقار مكون من 5 طوابق بجوار المركز الطبي بمسطرد التابع لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

شوبير يكشف الأوضاع داخل الزمالك تحت رئاسة اللجنة المؤقتة الحالية

منذ أقل من ساعتين

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

جاري لينيكر يسخر من حارس ليفربول بسبب خطأ بقميصه

منذ أقل من ساعتين

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ ساعة و 23 دقيقة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

12:31 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر