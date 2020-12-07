مصرع طفل وإصابة أخرى في حريق بعقار بشبرا الخيمة

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لقي طفل مصرعه، وأصيبت طفلة أخرى تبلغ من العمر 5 سنوات جرى نقلها للمركز الطبي بمسطرد، جراء حريق اندلع بعقار مكون من 5 طوابق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت النيابة التحقيق.



وكان قد تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بعقار مكون من 5 طوابق بجوار المركز الطبي بمسطرد التابع لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.