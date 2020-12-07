وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يشهدان ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية

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شهد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء اشرف الداودى محافظ قنا ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية " العمل الآمن فى ظل جائحة كورونا " الذى تم تنظيمه بمصنع سكر قوص بحضور الأستاذ الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والمهندس خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وعضو مجلس الشيوخ والكيميائى محمد ابراهيم رئيس قطاعات مصنع سكر قوص والأستاذ سيد حامد رئيس الاتحاد المحلى للعمال بقنا والأقصر والاستاذ اسعد السيد وكيل وزارة القوى العاملة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية والمتدربين والعاملين بمصنع السكر.







وأكد سعفان ان زيارته لمحافظة قنا تأتى ضمن سلسلة من الزيارات لعدد من المحافظات لحضور ملتقيات السلامة والصحة المهنية التى يتم تنظيمها بالمنشآت الصناعية فى تلك المحافظات معربا عن سعادته بوجوده فى مصنع سكر قوص الذى يعد احد قلاع صناعة السكر فى مصر مؤكدا على حرصه على التواجد بين العاملين فى مواقع العمل والإنتاج للإطمئنان على مستوى السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وتوفير كافة أوجه الحماية للعاملين بالمنشأت الصناعية لافتا الى ان الوزارة لا تألو جهدا فى دعم ومساندة عمال مصر وتزليل اية معوقات تواجههم وكذا دراسة مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال ودعا وزير القوى العاملة العمال الى ضرورة الإخلاص والتفانى فى العمل لأن هذه المرحلة تتطلب زيادة الإنتاج وجودته للنهوض بمصر ووضعها فى مكانة تليق بها بين مصاف دول العالم.







واضاف سعفان ان الوزارة حريصة على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ليس بين العمال فقط ولكن نستهدف نشرها بين الطلاب ايضا حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات المصرية لنشر هذه الثقافة بين الطلاب ومحيطهم وتطبيقها كأحد السلوكيات اليومية فى حياتهم العملية واليومية مشيرا الى ان الدولة نجحت خلال السنوات الماضية فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى استوعبت الكثير من العمالة وهو ما ساهم فى خفض نسبة البطالة الى ٧٪؜ تقريبا وذلك قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.







وذكر محافظ قنا أن أغلى ما تملكه مصر هو ثروتها البشرية حيث اننا نحرص دائما علي سلامتهم وصحتهم كواجب وطني وهدف نسعي إليه فقانون العمل أكد على تطبيق السلامه والصحة المهنية لجميع العاملين بالمنشآت وتمكينهم من أداء عملهم بشكل جيد دون مخاطر وهو ما يهدف إليه ملتقي اليوم من خلال زياده الوعي بالسلامه والصحة المهنية للحفاظ علي الثروة البشرية والعاملين بجميع المواقع والمصانع وزيادة إنتاجيتهم لاسيما ان المرحلة الحالية تفرض علينا ذلك لدرء المخاطر عن النفس وعن الغير وعن المنشاة ككل مقدما شكره للسيد وزير القوي العاملة لدعمه المستمر للمحافظة ولجميع العاملين بها.







وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى ان تطبيق السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل من اهم الإجراءات التى تهدف الى الحفاظ على العنصر البشرى والآلة والمنشأة ككل مضيفا ان الجامعة لديها وحدة متخصصة للتدريب على معايير السلامة والصحة المهنية وآلية تطبيقها بالإضافة الى مركز للتأهيل الوظيفى ساهم فى تخريج اكثر من ٢٠ الف شاب وفتاة.







ومن جانبه ذكر وكيل وزارة القوى العاملة بقنا انه منذ بداية هذا العام تم صرف ١٧ مليون جنية منحة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للعمالة الغير منتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد بالإضافة الى صرف منح دورية للعمالة الغير منتظمة بقيمة ٦ ملايين و٨٨٣ الف و٥٠٠ جنية وتوفير رعاية اجتماعية لهم بقيمة ١ مليون و٤٧٧ الف جنيه كما تم ٤٥٠ شهادة امان لعدد ٤٥٠ عامل غير منتظم.







وفى ختام الملتقى تبادل وزير القوى العاملة ومحافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى ومدير مصنع سكر قوص الدروع التذكارية كما قام وزير القوى العاملة ومحافظ قنا بتسليم عدد ١٠ شهادات أمان من اجمالى ١٥٠ شهادة للمستحقين من المواطنين الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة وأكد الوزير على ان الدولة مستمرة فى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياه كريمة لهم.



