محافظ الغربية يقوم بجولة لتفقد سير العملية الانتخابية (صور)

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية للجان الانتخابية باليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بتفقد المقار الانتخابية بمركز ومدينة قطور.



بدأ المحافظ جولته بتفقد اللجان الفرعية رقم ٨٣ و٨٤ بمركز شباب قطور، ثم تفقد اللجان رقم ٧٥ و٧٦ بمدرسة الأمل للصم، واللجان الفرعية رقم ٨٧ و٨٨ بمدرسة المشد الابتدائية المشتركة، واختتم الجولة بتفقد اللجان رقم ٣٣ و٣٤ بمعهد فتيات دماط الإعدادي الثانوي واللجان رقم ٣٥ و٣٦ بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بدماط.



وخلال جولته، أشاد الدكتور طارق رحمي باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأكد من توفير كافة سبل الراحة للناخبين لتسهيل سير العملية الانتخابية، واستمع المحافظ لشكاوى بعض المواطنين ووعد بدراستها وحلها.